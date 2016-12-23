У Луганському пошкоджено 6 будинків через обстріли на Світлодарській дузі

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За словами місцевих мешканців, в цьому районі протягом дні було постійно чути звуки обстрілів

У селищі Луганське Донецької області, яке знаходиться дуже близько до району боїв на Світлодарській дузі, через обстріли пошкоджено 6 будинків.

Такі дані місцеві мешканці повідомили кореспондентці Громадського, яка перебуває поблизу Світлодарська.

«В тій чи іншій мірі постраждали 6 будинків, але руйнування незначні. Прямих попадань немає», – сказала вона.

Також, за словами місцевих мешканців, в цьому районі протягом дні було постійно чути звуки обстрілів.

Крім того, вже протягом кількох днів через обстріли ремонтні бригади не можуть виїхати в цей район. Тому частина Луганського, Світлодарська та Миронівського досі залишаються без світла.

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