У Луганському пошкоджено 6 будинків через обстріли на Світлодарській дузі
- Вчора, 04:16
-
Розсилка
За словами місцевих мешканців, в цьому районі протягом дні було постійно чути звуки обстрілівУ селищі Луганське Донецької області, яке знаходиться дуже близько до району боїв на Світлодарській дузі, через обстріли пошкоджено 6 будинків.
Такі дані місцеві мешканці повідомили кореспондентці Громадського, яка перебуває поблизу Світлодарська.
«В тій чи іншій мірі постраждали 6 будинків, але руйнування незначні. Прямих попадань немає», – сказала вона.
Також, за словами місцевих мешканців, в цьому районі протягом дні було постійно чути звуки обстрілів.
Крім того, вже протягом кількох днів через обстріли ремонтні бригади не можуть виїхати в цей район. Тому частина Луганського, Світлодарська та Миронівського досі залишаються без світла.
На окупованій території в районі Світлодарської дуги залишаються тіла двох загиблих під час боїв українських військових.
Цю інформацію Громадському підтвердили представники Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України (CIMIC - Civil-Military Cooperation).
Також відомо, що на підконтрольній Україні території залишаються тіла чотирьох загиблих бойовиків.
Їх мають обміняти, проте, як зазначають у цивільно-військовому співробітництві, бойовики ще не погодилися на обмін.
Передача тіл загиблих була запланована ще на 22 грудня, проте домовленості щодо цього було зірвано.