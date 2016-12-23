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    У Луганському пошкоджено 6 будинків через обстріли на Світлодарській дузі

    • Вчора, 04:16
    • Розсилка

    За словами місцевих мешканців, в цьому районі протягом дні було постійно чути звуки обстрілів

    У селищі Луганське Донецької області, яке знаходиться дуже близько до району боїв на Світлодарській дузі, через обстріли пошкоджено 6 будинків.

    Такі дані місцеві мешканці повідомили кореспондентці Громадського, яка перебуває поблизу Світлодарська.

    «В тій чи іншій мірі постраждали 6 будинків, але руйнування незначні. Прямих попадань немає», – сказала вона.

    Також, за словами місцевих мешканців, в цьому районі протягом дні було постійно чути звуки обстрілів.

    Крім того, вже протягом кількох днів через обстріли ремонтні бригади не можуть виїхати в цей район. Тому частина Луганського, Світлодарська та Миронівського досі залишаються без світла.


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    На окупованій території в районі Світлодарської дуги залишаються тіла двох загиблих під час боїв українських військових.

    Цю інформацію Громадському підтвердили представники Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України (CIMIC - Civil-Military Cooperation).

    Також відомо, що на підконтрольній Україні території залишаються тіла чотирьох загиблих бойовиків.

    Їх мають обміняти, проте, як зазначають у цивільно-військовому співробітництві, бойовики ще не погодилися на обмін.

    Передача тіл загиблих була запланована ще на 22 грудня, проте домовленості щодо цього було зірвано.

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