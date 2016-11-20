У Луганську без води залишилось близько 250 тисяч осіб – ОБСЄ

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Сьогодні тривають ремонтні роботи на пошкодженому водогоні

Учора, 10 січня, на Петрівській водонасосній станції у підконтрольному урядові с. Артема знову стався прорив трубопроводу, внаслідок чого водопостачання до Луганська було обмежено і близько 250 000 осіб залишилися без питної води.

Про це йдеться на офіційній сторінці Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні у Facebook.

Як зазначено у повідомленні, СММ ОБСЄ сприяла встановленню режиму припинення вогню, а також здійснювала моніторинг його дотримання для того, щоб працівники водоканалу змогли провести ремонтні роботи.

«Спостерігачі відвідали місце, де пролягає пошкоджена труба. Працівники зі спеціалізованим обладнанням усували пошкодження на місці. Ремонтні роботи тривають і сьогодні», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, нещодавно влада вперше сплатила борги за водопостачання на непідконтрольну Луганщину.