У Лук'янівському СІЗО померли четверо ув'язнених



Розсилка ВІДПРАВИТИ

РБК Лук'янівське СІЗО

У двох з них діагностували гостру серцеву недостатність

На минулому тижні в Лук'янівському слідчому ізоляторі (СІЗО) було зафіксовано 4 смертельних випадки. Про це повідомив журналістам начальник медичної частини СІЗО № 13 Ігор Письмовий.

«2 гострих смерті (гостра серцева недостатність - ред.), одна - в лікарні турбекульозній і ось ця сьогодні. Бійок не було, тому ці смерті не кримінальні», - сказав Письмовий.

Нагадаємо, у Лук'янівському слідчому ізоляторі помер ув'язнений, якого раніше побив колишній боєць роти «Торнадо» Ілля Холод. Прес-секретар заступника міністра юстиції з питань пробації Юрій Маслак підтвердив інформацію про смерть потерпілого ув'язненого.

Джерело: РБК-Україна