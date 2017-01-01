У Лук'янівському СІЗО померли четверо ув'язнених
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РБК
Лук'янівське СІЗО
У двох з них діагностували гостру серцеву недостатність
На минулому тижні в Лук'янівському слідчому ізоляторі (СІЗО) було зафіксовано 4 смертельних випадки. Про це повідомив журналістам начальник медичної частини СІЗО № 13 Ігор Письмовий.
«2 гострих смерті (гостра серцева недостатність - ред.), одна - в лікарні турбекульозній і ось ця сьогодні. Бійок не було, тому ці смерті не кримінальні», - сказав Письмовий.
Нагадаємо, у Лук'янівському слідчому ізоляторі помер ув'язнений, якого раніше побив колишній боєць роти «Торнадо» Ілля Холод. Прес-секретар заступника міністра юстиції з питань пробації Юрій Маслак підтвердив інформацію про смерть потерпілого ув'язненого.
Джерело: РБК-Україна