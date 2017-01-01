У Лук'янівському СІЗО прокоментували пожежу, що сталася в ізоляторі

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Пожежа в СІЗО

Начальник СІЗО розповів, що попередня причина пожежі - замикання електропроводки

Нічна пожежа в Лук'янівському СІЗО сталася не на території корпусу для неповнолітніх, а на даху над однією із адміністративних будівель. Про це «112 Україна» повідомив заступник начальника ізолятора Віталій Шкурба.

«Ця частина будівлі - адміністративна, під нею (дахом, - ред.) розташовані кабінети медпрацівників та працівників соціальної служби. У цій частині будівлі житлових приміщень немає», - уточнив він.

«Близько 01:40 виникла пожежа на даху адміністративної будівлі для тримання ув'язнених. Було викликано наряд ДержНС й оперативну групу Шевченківського райуправління поліції. Пожежу було локалізовано о 02:57, потерпілих немає. Під час пожежі було евакуйовано 43 людини із сусідньої частини будівлі», - зазначив він, додавши, що частину згорілого шиферу з даху вже прибрали силами працівників СІЗО.

Попередня причина пожежі, за словами начальника СІЗО, - замикання електропроводки.

Також він припускає, що поліція вже внесла відомості про пожежу до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

«Главком» раніше повідомляв, що в ніч на 7 травня сталася велика пожежа у Лук’янівському СІЗО. За інформацією Національного центру правозахисту, пожежа виникла в корпусі для неповнолітніх ув'язнених.

Джерело: 112 Україна