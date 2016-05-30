У Львівській області п'яні діти підпалили школу

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Двоє братів хотіли викрасти класний журнал і облили двері класної кімнати займистою речовиною

У райцентрі Турка місцеві школярі влаштували в школі пожежу, щоб викрасти з класу журнал з оцінками.

«У поліцію 29 січня в 22.45 надійшло повідомлення від місцевих пожежних, що в приміщенні місцевої школи горить міжповерхове перекриття. На місці працювала слідчо-оперативна група», – повідомляє львівська поліція.

Як виявилося, причиною загоряння став підпал. До нього причетні двоє братів у віці 13 і 14 років – учні цієї школи, які живуть одному з сіл Турківського району.

Будучи в стані алкогольного сп'яніння, вони проникли в будівлю школи, облили вхідні двері в клас горючою речовиною і підпалили. Крім цього, хлопці пошкодили вхідні двері в кабінет завуча. За словами школярів, вони хотіли викрасти класний журнал.

За цим фактом порушено кримінальне виробництво. Батьки хуліганів також будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Проводиться досудове розслідування.