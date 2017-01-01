У Львові активісти перекрили дорогу через сміття

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Мешканці чотирьох районів Львова виступають проти сортування сміття на цих територіях

Активісти перекрили дорогу в чотирьох районах Львова через сміття, передає УНН.

За словами кореспондента, люди виступають проти ухвали міської ради щодо виділення ділянок на брекетування та сортування сміття.

«Ми будемо стояти довго. Сміття на Рясному не буде. Біда, що нас ніхто не чує», - зазначила мешканка мікрорайону Рясне Юстина Іванівна.

Активісти обіцяють стояти більше години.

Як повідомлялося, комісія на спецзасіданні у Львові зобов'язала місто вивезти сміття протягом 7 днів.

Нагадаємо, на Грибовицькому сміттєзвалищі можливий новий зсув сміття.