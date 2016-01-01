У Львові активісти зірвали сесію міськради

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Активісти вимагають розгляду сміттєвого питання

До сесійної зали міста Львова, де якраз відбувається сесія міської ради увірвались близько п’ятдесяти місцевих активістів, передають місцеві ЗМІ.

Вони вимагають розгляду сміттєвого питання. Мер Львова Андрій Садовий покинув приміщення зали засідань, як і його заступник. Активісти заблокували трибуну.

Секретар міської ради оголосив перерву на годину.

Як пише видання Львів.Депо, трибуну блокують мешканці Рясне, які виступають проти будівництва сортувальної лінії в Рясне, а також стоматологи.