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    У Львові автобус на смерть переїхав паркувальника (ФОТО)

    • Сьогодні, 20:31
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    Вирішується питання про відкриття кримінального провадження

    У вівторок, 24 січня, у центрі Львова поблизу гарнізонного храму Св. Ап. Петра і Павла, що на вул. Театральній, водій автобуса випадково переїхав паркувальника. Чоловік загинув на місці.

    У прес-службі ГУ НП у Львівській області ZAXID.NETпідтвердили, що приблизно о 16:15 унаслідок ДТП на вул. Театральній загинув пішохід. Правоохоронці встановили, що водій автобуса хотів припаркуватись, їхав задом, не помітив пішохода і переїхав його. Чоловік помер на місці. На місці працюють слідчі.

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