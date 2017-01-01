  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Львові чоловік підірвав гранату

    • Сьогодні, 11:08
    • Розсилка
    На місці вибуху у Львові працює поліція
    На місці вибуху у Львові працює поліція

    Вибух стався на подвір’ї житлового будинку

    Вибух пролунав сьогодні у Львові на вул. Городоцька, 173.

    Чоловік підірвав гранату на подвір'ї.

    Про це написав у соцмережі Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

    «Вул Городоцька 173, пролунав вибух в подвір'ї, як ми дізналися житель Городоцької 173 випивав з другом в дома і коли посварилися - взяв гранату вийшов в подвір'я і підірвав (яка саме граната поки не відомо), ніхто не постраждав, на місці працює слідчо-оперативна група, також є поліція і швидка», - повідомив Зінкевич.

    Читайте також
    Львів граната
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ