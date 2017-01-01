У Львові чоловік підірвав гранату



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На місці вибуху у Львові працює поліція

Вибух стався на подвір’ї житлового будинку

Вибух пролунав сьогодні у Львові на вул. Городоцька, 173.

Чоловік підірвав гранату на подвір'ї.

Про це написав у соцмережі Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

«Вул Городоцька 173, пролунав вибух в подвір'ї, як ми дізналися житель Городоцької 173 випивав з другом в дома і коли посварилися - взяв гранату вийшов в подвір'я і підірвав (яка саме граната поки не відомо), ніхто не постраждав, на місці працює слідчо-оперативна група, також є поліція і швидка», - повідомив Зінкевич.