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    У Львові директора комунального похоронного бюро затримали на хабарі

    • Сьогодні, 22:29
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    Личаківське кладовище
    Личаківське кладовище

    У Львівській міськраді вимагають об’єктивного розслідування у справі директора похоронного бюро

    Директора львівського комунального підприємства «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг» Василя Глову затримали за підозрою в отриманні хабаря у 4 тис. дол.

    Про це повідомила прес-служба Львівської міськради.

    Львівська міська рада подякувала правоохоронним органам за активну позицію та вимагає об’єктивного розслідування цієї справи.

    «Вимагаємо об’єктивного розслідування та суворого покарання, у разі, якщо вина працівника буде доведена. На службі в громади міста повинні працювати чесні люди», - зазначив в.о. директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Олександр Одинець.

    розслідування
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