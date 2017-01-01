У Львові директора комунального похоронного бюро затримали на хабарі

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У Львівській міськраді вимагають об’єктивного розслідування у справі директора похоронного бюро

Директора львівського комунального підприємства «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг» Василя Глову затримали за підозрою в отриманні хабаря у 4 тис. дол.

Про це повідомила прес-служба Львівської міськради.

Львівська міська рада подякувала правоохоронним органам за активну позицію та вимагає об’єктивного розслідування цієї справи.

«Вимагаємо об’єктивного розслідування та суворого покарання, у разі, якщо вина працівника буде доведена. На службі в громади міста повинні працювати чесні люди», - зазначив в.о. директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Олександр Одинець.