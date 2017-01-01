У Львові хірурга військової академії затримали на хабарі у 1000 доларів

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Лікар вимагав хабар за підробку медичної документації

Військовою прокуратурою Львівського гарнізону спільно задокументовано факт вимагання та одержання хабара лікарем-хірургом медичної служби Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Про це повідомили у прес-службі Військової прокуратури Західного регіону.

«Грошові кошти в розмірі 1000 доларів США від батьків одного з курсантів вказаного вишу призначалися за сприяння у виготовленні медичної документації, яка є підставою для звільнення курсанта з військової служби за станом здоров’я», - йдеться у повідомленні.

Корупціонера затримано в порядку ст. 208 КПК України. Грошові кошти вилучені у повному обсязі під час проведення обшуку службового кабінету.

Вирішуються питання щодо оголошення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням), обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Як повідомляв «Главком», вчора у Києві співробітники Служби безпеки України викрили у хабарництві полковників із прикордонної служби та Генштабу Збройних Сил України.