У Львові можуть закрити всі ринки через сміттєву «блокаду»

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Сміттєвий колапс

Сміття з ринків нема куди вивозити

У Львові через критичну ситуацію із вивезенням сміття можуть закрити усі продовольчі ринки. Про це йшлося на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Враховуючи, що на сільськогосподарських ринках Львова продукується велика кількість біологічних відходів, потрібно обмежити чи тимчасово призупинити їх роботу, тому що сміття з них просто нема куди вивозити», - запропонував начальник житлово-комунального управління Львівської міськради Сергій Бабак.

За його словами, кризова ситуація склалася і на сміттєвих майданчиках шкіл та лікарень. Якщо врахувати, що вкрай перевантаженими є понад 300 сміттєвих майданчиків у житлових масивах, місту загрожують епідемії кишково-шлункових та інших захворювань.

Про критичну ситуацію із сміттям під час брифінгу щодо освоєння французького «сміттєвого» гранту говорив і міський голова Андрій Садовий. За його словами, заблоковано останній полігон у Покровську Донецької області, який згодився приймати тверді побутові відходи зі Львова. Сміття із міста не вивозиться, бо його більше нікуди возити. Крім того, за словами львівського мера, машини-сміттєвози перепиняють на дорогах України невідомі, викидають із машин водіїв та псують транспорт. Садовий вважає, що в місті потрібно оголосити надзвичайний стан.

Джерело: Укрінформ