У Львові на хабарі погорів начальник СІЗО

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Львівський СІЗО

Зараз вирішується питання щодо оголошення полковнику підозри у скоєнні злочину

На хабарі в 1 тис. доларів зловили начальника Львівського СІЗО. Про це 15 березня стало відомо ZIK з власних джерел.

Як повідомили у військовій прокуратурі Західного регіону України, сьогодні відбудеться брифінг військового прокурора Львівського гарнізону Владислава Савинця щодо затримання на неправомірній вигоді начальника Львівської установи виконання покарань – арештного дому №19.

Зазначимо, що Львівський СІЗО протягом багатьох років очолює Богдан Гальчишак.

Інформацію про затримання очільника СІЗО підтвердив і заступник міністра юстиції Денис Чернишов. За його словами, загальна сума хабара становила 54 тисячі гривень, а затримали хабарника під час отримання другої частини. Також під час обшуку в кабінеті посадовця було вилучно 6 тисяч 350 доларів та 600 євро.

За його словами, зараз вирішується питання щодо оголошення полковнику внутрішньої служби про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням), обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.