У Львові на вулиці знайшли 36 кг ртуті

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Ртуть

Небезпечну ємність знайшли біля пункту прийому металобрухту

У четвер, 20 квітня, у Львові біля пункту прийому металобрухту знайшли ємність із 36 кг ртуті. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Львівській області.

«20 квітня о 15:04 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в м. Львові на вул. Суботівська,13 «а» біля пункту прийому металобрухту знаходиться пластмасова каністра з речовиною, яка ззовні схожа на металеву ртуть. В результаті обстеження підозрілої знахідки було встановлено, що в ємності знаходиться металева ртуть загальною вагою близько 36 кг», - йдеться в повідомленні.

О 19:30 ємність з металевою ртуттю було передано для подальшого зберігання та утилізації в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.