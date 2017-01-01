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    У Львові облили фарбою Монумент Слави

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    Облитий фарбою Монумент Слави у Львові
    Облитий фарбою Монумент Слави у Львові

    Монумент обливають фарбою вже не вперше

    У Львові невідомі облили червоною фарбою Монумент Слави на вул. Стрийській. Повідомлення до поліції надійшло 2 червня о 9:30. Про це повідомили у прес-службі Головного управління поліції у Львівській області.

    На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясовують обставини.

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    У Львові облили фарбою Монумент Слави
    У Львові облили фарбою Монумент Слави
    У Львові облили фарбою Монумент Слави
    У Львові облили фарбою Монумент Слави
    У Львові облили фарбою Монумент Слави
    У Львові облили фарбою Монумент Слави

    До слова, монумент обливають фарбою вже не вперше, пише ZAXID.NET. У грудні 2010 р. невідомі облили фарбою монумент і намалювали на ньому, під написом «Переможцям над фашизмом», серп, молот та свастику. А 28 квітня 2016 р. монумент розфарбували у синьо-жовті кольори. Після цього, у серпні 2016 року, «Муніципальна дружина» встановила поблизу монумента камери відеоспостереження, за допомогою яких мали б стежити за дотриманням безпеки у цьому місці.

    Водночас політики з Української галицької партії вимагають демонтувати цей монумент, оскільки той, за їхніми словами, підпадає під декомунізацію. Керівник фракції УГП у Львівській міськраді 17 травня навіть подав позов на Андрія Садового з вимогою демонтувати цей пам'ятник.

    Після звернення депутатів з УГП міський голова підписав розпорядження про створення робочої групи для вирішення питання Монумента Слави. До цього часу відбулося одне засідання цієї робочої групи.

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