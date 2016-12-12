У Львові обвалився балкон на тротуар, ніхто не постраждав

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На місці обвалу працюють аварійні служби

У Львові сьогодні зранку, 3 лютого, на вулиці Степана Бандери у старовинному будинку впав балкон на тротуар.

Як зазначається, надзвичайна ситуація сталася у будинку, що розташований між корпусами НУ «Львівська Політехніка». Дивом ніхто не постраждав.

Як повідомили у Франківській районній адміністрації Львова, на третьому поверсі будинку по вулиці Бандери, 35 обірвався елемент консолі (відійшла від металевої конструкції). Він упав на перила балкону другого поверху, внаслідок чого стався обвал балкону, інформує прес-служба Львівської міськради.

«Зараз на місці обвалу працюють аварійні служби. Місце обвалу обгороджено. Постраждалих немає. На 14.00 збираємо комісію за участю представників служби надзвичайних ситуацій, служб охорони історичного середовища. Буде проведено спільне комісійне обстеження щодо визначення подальших робіт з ліквідації аварії, оскільки цей будинок є пам’яткою архітектури»,– повідомив голова Франківської районної адміністрації Тарас Гнида.