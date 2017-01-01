У Львові очистили майже половину сміттєвих майданчиків

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Сміття у Львові

Наразі у Львові перевантажено 271 контейнерний майданчиків сміття

За добу зі Львова вивезли 580 тонн твердих побутових відходів. Станом суботу, 25 березня, майже половина всіх контейнерних майданчиків твердих побутових відходів міста очищена від сміття.

Про це йдеться у повідомленні прес-службі Львівської облдержадміністрації.

Як повідомляють представники компаній, які здійснюють вивезення сміття з території міста, зараз у Львові перевантажено 271 контейнерний майданчик. Ця кількість постійно зменшується.

У Львівській ОДА запевнили, що робота з вивезення відходів буде тривати до повного очищення обласного центру від сміття.

В обладміністрації також нагадали, що станом на 21 березня у Львові було 599 переповнених сміттєвих майданчиків.

Нагадаємо, що голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка запевняв, що тверді побутові відходи з міста буде вивезено до максимум до кінця березня.

Як повідомлялося, у Львові через критичну ситуацію із вивезенням сміття можуть закрити усі продовольчі ринки. Крім того, у львівських школах можуть бути розширені шкільні канікули.

Як відомо, Садовий заявляє, що у Львові створилися передумови для надзвичайної ситуації.

За його словами, держава закрила останній полігон, куди львівська влада могла вивозити тверді побутові відходи з міста.

Прем’єр Володимир Гройсман заявив, що був вражений заявою мера Львова Андрія Садового про те, що тему сміття він нібито обговорював з мером Києва півтора місяці тому.

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