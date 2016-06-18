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    У Львові палала багатоповерхівка: рятувальники евакуювали понад 50 людей

    • 1 Сiчня, 20:00
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    прес-служба ДСНС

    Займання виникло на балконі квартири на четвертому поверсі 9-поверхового будинку

    У Львові 1 січня близько 11:00 виникла пожежа в квартирі на четвертому поверсі 9-поверхового житлового будинку на вул. І. Величковського, 2.

    В ході ліквідації пожежі рятувальники евакуювали 50 осіб, повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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    Зазначено, що загоряння виникло на балконі квартири. «Пожежа викликала сильне задимлення в квартирі і під'їзді будинку. З метою забезпечення безпеки мешканців будинку, рятувальники вивели на свіже повітря 50 осіб», - йдеться в повідомленні.

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    У Львові палала багатоповерхівка: рятувальники евакуювали понад 50 людей
    У Львові палала багатоповерхівка: рятувальники евакуювали понад 50 людей
    У Львові палала багатоповерхівка: рятувальники евакуювали понад 50 людей

    Нагадаємо, минулої доби рятувальники за викликом «101» здійснили 853 виїзди. Зокрема, у смт Велика Лепетиха Херсонської області у приватному житловому будинку виявлено тіла 3 загиблих осіб. Орієнтовна причина смерті – отруєння чадним газом. Правоохоронними органами проводиться розслідування.



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