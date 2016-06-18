У Львові палала багатоповерхівка: рятувальники евакуювали понад 50 людей

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прес-служба ДСНС

Займання виникло на балконі квартири на четвертому поверсі 9-поверхового будинку

У Львові 1 січня близько 11:00 виникла пожежа в квартирі на четвертому поверсі 9-поверхового житлового будинку на вул. І. Величковського, 2.

В ході ліквідації пожежі рятувальники евакуювали 50 осіб, повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зазначено, що загоряння виникло на балконі квартири. «Пожежа викликала сильне задимлення в квартирі і під'їзді будинку. З метою забезпечення безпеки мешканців будинку, рятувальники вивели на свіже повітря 50 осіб», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби рятувальники за викликом «101» здійснили 853 виїзди. Зокрема, у смт Велика Лепетиха Херсонської області у приватному житловому будинку виявлено тіла 3 загиблих осіб. Орієнтовна причина смерті – отруєння чадним газом. Правоохоронними органами проводиться розслідування.







