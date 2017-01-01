У Львові під час концерту обікрали гітариста O.Torvald

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Фото: Главком O.Torvald обікрали





У гітариста O.Torvald вкрали гітарні педалі ефектів

У Львові в гітариста гурту O.Torvald, який представить Україну на «Євробаченні-2017», просто зі сцени вкрали гітарні педалі ефектів. Про це йдеться у повідомленні музикантів на сторінці у Facebook.

«У Львові стався неприємний інцидент. У нашого гітариста прямо зі сцени вкрали гітарні педалі ефектів. Упевнені, що людей, які це зробили, бачила більшість з тих, хто стояв біля сцени. Також упевнений, що це було зроблено випадково або просто, щоб дістати собі трофей», – йдеться у повідомленні.

Гурт розповів, що камери відеоспостереження зафіксували момент крадіжки, але музиканти не хочуть передавати відео до поліції.

Нагадаємо, на конкурсі «Євробачення-2017», який відбудеться у Києві, Україну представлятиме O.Torvald.