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    У Львові під час концерту обікрали гітариста O.Torvald

    • Сьогодні, 17:26
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    <p><span>O.Torvald обікрали</span><br /><br /></p>
    Фото: Главком

    O.Torvald обікрали

    У гітариста O.Torvald вкрали гітарні педалі ефектів

    У Львові в гітариста гурту O.Torvald, який представить Україну на «Євробаченні-2017», просто зі сцени вкрали гітарні педалі ефектів. Про це йдеться у повідомленні музикантів на сторінці у Facebook.

    «У Львові стався неприємний інцидент. У нашого гітариста прямо зі сцени вкрали гітарні педалі ефектів. Упевнені, що людей, які це зробили, бачила більшість з тих, хто стояв біля сцени. Також упевнений, що це було зроблено випадково або просто, щоб дістати собі трофей», – йдеться у повідомленні.

    Гурт розповів, що камери відеоспостереження зафіксували момент крадіжки, але музиканти не хочуть передавати відео до поліції.  

    Нагадаємо, на конкурсі «Євробачення-2017», який відбудеться у Києві, Україну представлятиме O.Torvald.

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