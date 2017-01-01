У Львові поклали квіти до колишніх тюрем, де вбивали українців

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Фото: wikipedia.org Тюрма на Лонцького

У місті вшанували пам'ять українців, закатованих окупаційними режимами

Музей-меморіал «Тюрма на Лонцького» став одним із місць вшанування пам'яті жертв політичних репресій у Львові. Через його страшні застінки пройшли сотні невинних людей. Більшість із них залишили їх тільки мертвими. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Пам'ять – це величезний інструмент побудови майбутнього, який ставить для сьогоднішніх поколінь певну планку, певні завдання. Поряд із тим викликом, попри ті процеси, які відбуваються в Україні, процеси декомунізації, зміни назв вулиць, важливою є зміна ментальності. Ключовим є створення умов, в яких ці події, які є у нашій пам'яті, більше не повторювались», - зазначив під час меморіальних урочистостей міський голова Львова Андрій Садовий.

Учасники жалобних заходів, серед яких – члени Всеукраїнського товариства політв’язнів і репресованих та Крайового Братства ветеранів національно-визвольної боротьби, поклали квіти до Стіни пам'яті музею, а також до колишньої тюрми Бригідки та до Меморіалу жертвам політичних репресій на Янівському та Личаківському кладовищах, а також до пам’ятника Жертвам комуністичних злочинів. Духовенство провело тут екуменічну панахиду, після чого відбулось громадське віче.

Раніше сьогодні президент України Петро Порошенко у виступі у Національному історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили» на заходах, присвячених Дню пам'яті жертв політичних репресій, заявив, що комуністичним ідолам нема і не буде місця в Україні.