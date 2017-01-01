  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Львові помер відомий волонтер

    • Сьогодні, 12:18
    • Розсилка
    <p>Богдан Дідич</p>

    Богдан Дідич

    Богдану Дідичу був 41 рік

    Вчора у Львові передчасно помер відомий волонтер, голова громадської організації «Допоможи Фронту» Богдан Дідич. Відповідне повідомлення зявилося на офіційній сторінці організації у facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

    «Немає правильних слів щоб таке написати. Голова ГО «Допоможи Фронту», наш «великий» друг… сьогодні помер. Як же боляче і гірко… Вічна пам’ять, друже! Ти завжди будеш в наших серцях», – йдеться у дописі ГО «Допоможи Фронту».

    Інформацію про парастас і похорон буде опубліковано згодом.

    Богдану Дідичу був 41 рік. У нього залишились дружина та три доньки.

    З власних джерел видання УНН стало відомо, що причиною смерті став обірваний тромб. Сьогодні у Львові за померлим відправлять парастас.

    Він був активним учасником Революції гідності. Збирав та передавав допомогу українським військовим, сам неодноразово бував у зоні проведення АТО.

    Читайте також
    АТО волонтер Львів смерть
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ