У Львові помер відомий волонтер

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Богдан Дідич

Богдану Дідичу був 41 рік

Вчора у Львові передчасно помер відомий волонтер, голова громадської організації «Допоможи Фронту» Богдан Дідич. Відповідне повідомлення зявилося на офіційній сторінці організації у facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

«Немає правильних слів щоб таке написати. Голова ГО «Допоможи Фронту», наш «великий» друг… сьогодні помер. Як же боляче і гірко… Вічна пам’ять, друже! Ти завжди будеш в наших серцях», – йдеться у дописі ГО «Допоможи Фронту».

Інформацію про парастас і похорон буде опубліковано згодом.

Богдану Дідичу був 41 рік. У нього залишились дружина та три доньки.

З власних джерел видання УНН стало відомо, що причиною смерті став обірваний тромб. Сьогодні у Львові за померлим відправлять парастас.

Він був активним учасником Революції гідності. Збирав та передавав допомогу українським військовим, сам неодноразово бував у зоні проведення АТО.