У Львові пообіцяли вивезти сміття протягом тижня

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Згоду прийняти львівське сміття надали п’ять полігонів області

У середу, 25 січня, на комісії з надзвичайних ситуацій Львівської ОДА визначили п’ять полігонів у області, куди протягом тижня вивезуть усі відходи зі Львова. Зокрема, згоду приймати львівське сміття дали представники Дрогобича, Червонограда, Борислава, Миколаєва, Самбора.

«Обласна комісія зобов’язала керівників місцевих органів влади укласти угоди зі Львовом, щоб вивезти нагромаджені обсяги сміття з території міста на полігони Львівської області. Кінцевий термін очищення міста – сім днів», - сказав голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.

До вирішення ситуації з вивезенням твердих побутових відходів у Львові у прицюватиме спеціальна комісія, до якої увійдуть представники міської ради та обласної державної адміністрації.

«На комісії ми говорили про одноразове очищення Львова. Усі інші речі – це господарська діяльність міської влади. Якщо вона цього не зможе зробити, ми змушені будемо зібратись ще раз і запропонувати міській владі передати управління відходів на інший рівень», - додав Синютка.

За словами Садового, Дрогобич та Борислав приймав відходи зі Львова і раніше, однак цих обсягів не достатньо, щоб вирішити проблему. Зокрема, їхні полігони приймали по одній-дві машини сміття у день.

Садовий також пропонував скеровувати звернення і вивозити відходити на інші полігони, поза межами Львівської області. Однак голова Олег Синютка запевнив, що протягом тижня сміття вивезуть та полігони у межах Львівської області. Після вивезення сміття у місті проведуть також дератизацію.

Нагадаємо, на Грибовицькому сміттєзвалищі можливий новий зсув сміття.

Джерело: zaxid.net