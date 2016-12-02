У Львові п’яний водій скоїв ДТП, намагаючись втекти від патрульних

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Водія доставили в лікарню, де діагностували переломи ребер, струс мозку та інші травми

У Львові п’яний водій врізався в електроопору, намагаючись втекти від патрульних.

Як повідомляє патрульна поліція Львова, близько 3:00 до поліцейських під’їхав чоловік і заявив, що в селищі Рудно їздить п’яний водій на ВАЗ-2109. Інспектори відразу вирушили туди і зупинили машину.

На прохання вийти чоловік не реагував. На місце події підійшла «група підтримки» водія і почала йому радити сісти на крісло пасажира і зробити вигляд, що не він їхав за кермом.

Раптом водій різко рушив із місця. Поліцейські почали наздоганяти втікача на машині грунтовою дорогою.

Через деякий час чоловік врізався в електроопору. Його доставили в лікарню, де діагностували переломи ребер, струс мозку та інші травми.

Аналіз показав перевищення алкоголю в крові у десять разів.

38-річний водій минулого року вже був позбавлений водійського посвідчення за керування в нетверезому стані.