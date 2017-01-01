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Фото: поліція Львівської області У Львові сталася масова бійка між футбольними фанатами

Львівські поліцейські встановлюють учасників конфлікту та причини його виникнення

Правоохоронці затримали більше як тридцять учасників конфлікту. У них вилучено заборонені предмети. Тепер поліцейські встановлюють особи затриманих та обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

«Сьогодні на оперативну лінію 102 до правоохоронців надійшла інформація про порушення публічного порядку по вулиці Клепарівській, неподалік стадіону СКА, у Львові», – повідомили у прес-службі поліції Львівської області.

На місце події негайно виїхали екіпажі патрульної поліції, працівники Шевченківського відділу поліції, а також начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області генерал поліції третього рангу Валерій Середа.

Поліцейські встановлюють учасників конфлікту та причини його виникнення. Інформації про потерпілих немає.

Проводяться слідчі дії.