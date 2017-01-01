У Львові випало 30% місячної норми опадів: комунальники працюють у посиленому режимі

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Фото з Facebook Varta 1 Львів, 21 травня

Після негоди найбільше звернень у Львові зафіксовано щодо протікання дахів, ринв та затоплення дворових територій

У неділю, 21 травня, у Львові випало 30% місячної норми опадів. За даними Львівського гідрометцентру, за 6 годин випало 23 мм опадів, що становить майже третину від місячної норми на травень.

Про це повідомляє прес-служба львівської міської ради.

Через негоду, яка пройшла Львовом, комунальні служби у посиленому режимі працюють над ліквідацією наслідків на найбільш проблемних ділянках. Техніку та працівників залучають до розчищення проїзду доріг, ліквідації підтоплень та затікання дахів.

Як повідомили на «Гарячій лінії міста», після негоди найбільше звернень мешканців зафіксовано щодо протікання дахів, ринв, затоплення дворових територій тощо. Звернень щодо падіння дерев не було.

«В оперативному режимі з усіма керівниками районів проговорили першочергові роботи з ліквідації наслідків негоди. Зараз працівники комунальних підприємств, ШРП будуть опрацьовувати найбільш критичні ділянки, прибирати території, в тому числі, від побутового сміття», - зазначили в неділю ввечері у департаменті житлового господарства та інфраструктури міськради.

Користувачі соцмереж також повідомляють про проблеми з електропостачанням.