У Львові з маршрутки випала вагітна жінка

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Маршрутка у Львові Фото з відкритих джерел

Пасажирку доставлено до лікарні з забіями

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 23 березня о 9:00 на вулиці Виговського у Львові. Про це повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

«За словами потерпілої, водій маршрутного таксі № 13, 59-річний львів’янин, не зачинивши дверей, виїхав із зупинки, внаслідок чого пасажирка автобуса, 30-річна жителька Стрия, випала з громадського транспорту», — йдеться у повідомленні.

Пасажирку з тілесними ушкодженнями «забій правої гомілки, загроза можливості переривання вагітності» доставлено до однієї з лікарень Львова.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.