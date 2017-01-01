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    У Львові зіткнулося три потяги: вісім вагонів зійшли з рейок

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    Потяг зійшов з рейок
    wikimedia.org
    Потяг зійшов з рейок

    Причиною інциденту став проїзд потяга на заборонений сигнал світлофора

    У Львові зіткнулися товарний поїзд, електровоз і маневровий потяг. У результаті вісім вагонів зійшли із рейок. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

    Аварія сталася сьогодні, 17 квітня, о 4:40 в другому парку залізничної станції «Львів». Внаслідок аварії потерпілих немає, затримки в русі поїздів не було.

    З рейок злетіло вісім вагонів товарного поїзда і одна колісна пара електровоза. За попередньою інформацією, причиною інциденту став проїзд потяга на заборонений сигнал світлофора.

    Нагадаємо, на початку квітня під Маріуполем між станціями «1199 км» і «Волноваха» зійшов із рейок вантажний потяг. Потяги, що прямували з Маріуполя, затрималися мінімум на годину.

    Джерело: zik.ua

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