У лютому зростуть ціни на газ для промислових споживачів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У порівнянні із цінами на січень цього року, у лютому 2017 року ціни збільшено на 21-22%

НАК «Нафтогаз України» опублікувала цінові пропозиції на природний газ для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання, які діятимуть з 1 лютого 2017 року

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу Компанії диференційовані у залежності від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків з Нафтогазом.

За даними компанії, у порівнянні із цінами на січень цього року, у лютому 2017 року ціни збільшено на 21-22%.Таке підвищення зумовлено зростанням цін природного газу на європейському ринку.

Із детальними умовами комерційної пропозиції НАК «Нафтогаз України» з 1 лютого 2017 року можна ознайомитись за цим посиланням.

Нагадаємо, в Україні вперше за чотири роки зросло промвиробництво.

Як повідомлялося, європейські компанії відмовилися фінансувати російський проект «Північний потік – 2».