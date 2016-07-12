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    У Мадриді звели надрукований на 3D-принтері міст

    • Сьогодні, 03:30
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    Міст роблений з бетону, отриманого після переробки нехарчових відходів

    В іспанській столиці Мадриді у парку звели перший міст, який був надрукований на 3D-принтері.

    Про це повідомляє The Daily Mail.

    Конструкція завдовжки 12 метрів і завширшки 1,75 метрів складається з восьми окремих частин.

    Міст роблений з бетону, отриманого після переробки нехарчових відходів.

    «Успіх проекту дозволяє сподіватися, що незабаром в Іспанії з'являться нові міські об'єкти, створені на 3D-принтері. Ми можемо друкувати міські меблі — лавки, телефонні будки й урни», — говорять фахівці Каталонського архітектурного інституту — автори проекту.

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