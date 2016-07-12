У Мадриді звели надрукований на 3D-принтері міст
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Міст роблений з бетону, отриманого після переробки нехарчових відходів
В іспанській столиці Мадриді у парку звели перший міст, який був надрукований на 3D-принтері.
Про це повідомляє The Daily Mail.
Конструкція завдовжки 12 метрів і завширшки 1,75 метрів складається з восьми окремих частин.
Міст роблений з бетону, отриманого після переробки нехарчових відходів.
«Успіх проекту дозволяє сподіватися, що незабаром в Іспанії з'являться нові міські об'єкти, створені на 3D-принтері. Ми можемо друкувати міські меблі — лавки, телефонні будки й урни», — говорять фахівці Каталонського архітектурного інституту — автори проекту.
World’s first #3Dprinted bridge unveiled in #Madrid: https://t.co/5a7elTozWu #mfg pic.twitter.com/symeN1tgWl— SME (@SME_MFG) 5 лютого 2017 р.