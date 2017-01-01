

Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Македонії 15 учасникам заворушень у парламенті висунули звинувачення

При штурмі парламенту Македонії, який стався ввечері, 27 квітня, постраждали 77 осіб

Міністерство внутрішніх справ Македонії пред'явило звинувачення 15 учасникам заворушень, які сталися у будівлі парламенту. Про це повідомляє Македонське інформаційне агентство.

Як наголошується, що правоохоронні органи мають намір продовжувати пошуки інших зловмисників. У четвер македонська опозиція в обхід загальній процедурі обрала спікера парламенту - члена албанського «Демократичного союзу за інтеграцію» Талата Джафері.

У відповідь активісти громадського руху «За єдину Македонію» в знак протесту проникли в будівлю законодавчого органу в Скоп'є, зайняли зал засідань і влаштували там заворушення. В результаті постраждали не менше 109 осіб, у тому числі депутати, співробітники поліції і демонстранти.

Нагадаємо, у четвер, 27 квітня, демонстранти, багато з яких – прихильники колишнього прем'єр-міністра Македонії Ніколи Груєвські, прорвали кордони поліції та увірвалися до будівлі парламенту після того, як соціал-демократи та партії, що представляють албанську нацменшину, обрали нового голову парламенту – етнічного албанця Талата Джафері. Під час сутичок у парламенті було поранено лідера соціал-демократів Зорана Заєва і кількох його однопартійців. Повідомлялося, що біля будівлі парламенту та всередині було поранено 77 осіб, серед поранених – 22 поліцейських та троє македонських депутатів.

Згодом президент Македонії Гьорге Іванов виступив зі телезверненням, у якому закликав до спокою і «зваженої та відповідальної поведінки». Прояви насильства під час протестів засудили в Європейському союзі.

В ООН заявили, що насильство щодо обраних представників народу, подібне до нападів на депутатів у парламенті Македонії, є неприпустимим.