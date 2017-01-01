У Македонії засудили дев'ятьох підозрюваних через безлади у парламенті

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Протестувальники вриваються у будівлю парламенту Македонії, Скоп’є, 27 квітня 2017 року

У результаті вторгнення людей у масках у парламент десятки журналістів і законодавців були поранені

Суд у Македонії засудив дев'ятьох підозрюваних в участі у безладах у парламенті, у результаті яких кілька політиків отримали травми.

23 травня суд у Скоп’є встановив підозрюваним терміни ув’язнення від 6 місяців до року, визнавши їх винними у силовому проникненні до парламенту і бійці з силовиками.

У результаті вторгнення людей у масках у парламент 27 квітня десятки журналістів і законодавців були поранені, зокрема і лідер Соціал-демократичної партії Зоран Заєв.

Заєв зараз намагається сформувати уряд і стати прем’єр-міністром Македонії після того, як він отримав мандат від президента Джорґе Іванова.

Атака на парламент сталася після призначення етнічного албанця Талаата Джафері спікером.

Нагадаємо, остання демонстрація відбулася, коли представники «ВМРО-ДПМНЕ» після обрання 27 квітня нового спікера парламенту-етнічного албанця Талата Джафері штурмували парламент. Представники «ВМРО-ДПМНЕ» завадили Джафері увійти в офіс, стверджуючи, що його обрання недійсне, бо не відповідало парламентськими процедурами.

Під час сутичок у парламенті було поранено лідера соціал-демократів Зорана Заєва і кількох його однопартійців. Повідомлялося, що біля будівлі парламенту та всередині було поранено 77 осіб, серед поранених – 22 поліцейських та троє македонських депутатів.

Згодом президент Македонії Гьорге Іванов виступив зі телезверненням, у якому закликав до спокою і «зваженої та відповідальної поведінки». Прояви насильства під час протестів засудили в Європейському союзі.

В ООН заявили, що насильство щодо обраних представників народу, подібне до нападів на депутатів у парламенті Македонії, є неприпустимим.

Джерело: Радіо Свобода