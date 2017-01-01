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    У Македонії засудили дев'ятьох підозрюваних через безлади у парламенті

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    <span>Протестувальники вриваються у будівлю парламенту Македонії, Скоп&rsquo;є, 27 квітня 2017 року</span>
    Протестувальники вриваються у будівлю парламенту Македонії, Скоп’є, 27 квітня 2017 року

    У результаті вторгнення людей у масках у парламент десятки журналістів і законодавців були поранені

    Суд у Македонії засудив дев'ятьох підозрюваних в участі у безладах у парламенті, у результаті яких кілька політиків отримали травми.

    23 травня суд у Скоп’є встановив підозрюваним терміни ув’язнення від 6 місяців до року, визнавши їх винними у силовому проникненні до парламенту і бійці з силовиками.

    У результаті вторгнення людей у масках у парламент 27 квітня десятки журналістів і законодавців були поранені, зокрема і лідер Соціал-демократичної партії Зоран Заєв.

    Заєв зараз намагається сформувати уряд і стати прем’єр-міністром Македонії після того, як він отримав мандат від президента Джорґе Іванова.

    Атака на парламент сталася після призначення етнічного албанця Талаата Джафері спікером.

    Нагадаємо, остання демонстрація відбулася, коли представники «ВМРО-ДПМНЕ» після обрання 27 квітня нового спікера парламенту-етнічного албанця Талата Джафері штурмували парламент. Представники «ВМРО-ДПМНЕ» завадили Джафері увійти в офіс, стверджуючи, що його обрання недійсне, бо не відповідало парламентськими процедурами.

    Під час сутичок у парламенті було поранено лідера соціал-демократів Зорана Заєва і кількох його однопартійців. Повідомлялося, що біля будівлі парламенту та всередині було поранено 77 осіб, серед поранених – 22 поліцейських та троє македонських депутатів.

    Згодом президент Македонії Гьорге Іванов виступив зі телезверненням, у якому закликав до спокою і «зваженої та відповідальної поведінки». Прояви насильства під час протестів засудили в Європейському союзі.

    В ООН заявили, що насильство щодо обраних представників народу, подібне до нападів на депутатів у парламенті Македонії, є неприпустимим.

    Джерело: Радіо Свобода

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