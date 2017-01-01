У Македонії знову протести проти нового уряду

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Протести в Македонії 2 травня

Протести в Скоп’є були мирними, хоча місцеві ЗМІ повідомили про виявлення вибухонебезпечного предмета

Тисячі демонстрантів-націоналістів відновили 2 травня свої протести у столиці Македонії Скоп’є проти нового коаліційного уряду за участі етнічних албанських партій, через п’ять днів після того, як вони штурмували парламент і напали на законодавців.

Протестувальники стверджують, що угода, укладена між соціал-демократами і партіями з етнічними албанцями загрожує національній єдності.

Ця угода, як очікується, збереже консервативну партію «ВМРО-ДПМНЕ» («Внутрішня македонська революційна організація – Демократична партія за македонську національну єдність») колишнього прем’єра Николи Груєвского, яка виступає проти, зокрема, плану зробити албанську мову другою офіційною.

Остання демонстрація відбулася, коли представники «ВМРО-ДПМНЕ» після обрання 27 квітня нового спікера парламенту-етнічного албанця Талата Джафері штурмували парламент. Представники «ВМРО-ДПМНЕ» завадили Джафері увійти в офіс, стверджуючи, що його обрання недійсне, бо не відповідало парламентськими процедурами.

Під час сутичок у парламенті було поранено лідера соціал-демократів Зорана Заєва і кількох його однопартійців. Повідомлялося, що біля будівлі парламенту та всередині було поранено 77 осіб, серед поранених – 22 поліцейських та троє македонських депутатів.

Згодом президент Македонії Гьорге Іванов виступив зі телезверненням, у якому закликав до спокою і «зваженої та відповідальної поведінки». Прояви насильства під час протестів засудили в Європейському союзі.

В ООН заявили, що насильство щодо обраних представників народу, подібне до нападів на депутатів у парламенті Македонії, є неприпустимим.

Держдепартамент США минулого тижня відрядив у Скоп’є високопоставленого посланця, щоб закликати лідерів «ВМРО-ДПМНЕ» мирно віддати владу новій коаліції.

Але 2 травня в ході мітингів не було ознак того, що «ВМРО-ДПМНЕ», яка править країною протягом багатьох років, або її прихильники готові йти мирно.

Вони заявили, що суттєве інакомислення щодо нового уряду свідчить, що громадськість не хоче, щоб «ВМРО» поступилася владою. Вони стверджують, що Македонія повинна оголосити нові вибори.

«Ми повинні продовжити наше бій, у нас немає іншої країни», – сказав один з організаторів протесту Богдан Ілієвскі біля парламенту, де 2 травня було посилено патрулі правоохоронців.

Протести напередодні були мирними, хоча місцеві ЗМІ повідомили про виявлення вибухонебезпечного предмета.

Етнічні албанці складають майже четверту частину двомільйонного населення Македонії.

Джерело: Радіо Свобода