У Макіївці бойовик спалив бліндаж, в якому перебували «товариші по службі»

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Після конфлікту з «товаришами по службі» військовослужбовець кинув пляшку з легкозаймистою рідиною у бліндаж

У підконтрольній «ДНР» Макіївці військовослужбовець бригади російсько-окупаційних військ спалив бліндаж, в якому знаходилися його «товариші по службі». Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що у з’єднаннях і частинах військ РФ на Донбасі зростає кількість правопорушень внаслідок погіршення морально-психологічного стану російських військовослужбовців.

«Військовослужбовець 5 окремої мотострілецької бригади (Макіївка) 1 АК після конфлікту з «товаришами по службі» кинув пляшку з легкозаймистою рідиною у бліндаж, в якому перебували його кривдники. Бліндаж згорів, постраждалих госпіталізовано», - повідомляє ГУР.

Як повідомлялося, командування російських військ на Донбасі здійснило відбір кандидатів на дострокове звільнення з місць позбавлення волі з нагоди святкування 9 травня і направить їх у підрозділ бойовиків.