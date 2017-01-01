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    У Макіївці бойовики 28 місяців тримають в полоні українських військових

    • Сьогодні, 20:29
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    Українські заручники
    Українські заручники

    Порошенко заявив, що бойовики утримують українських заручників в нелюдських умовах

    Президент України Петро Порошенко заявляє, що бойовики у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області утримують українських заручників в нелюдських умовах.

    Про це повідомив на засіданні Національної ради реформ сьогодні в Києві.

    «Без скоєння жодного злочину 28 місяців у нелюдських умовах в Макіївці знаходяться українські солдати, без будь-якого пояснення чому нам не повертають заручників», - заявив Порошенко.

    «Звичайно, дуже добре концентруватися на тому, щоб витягати, в тому числі з російських в’язниць символи українського опору, але ми не маємо права забувати людей, які безневинно, без пред’явлення будь-якого звинувачення, без скоєння будь-якого порушення, навіть не злочину - 28 місяців вони там знаходяться», - додав президент.

    Сьогодні представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявила про збільшення кількості заручників на окупованих територіях до 120 осіб.

    Джерело: УНІАН

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