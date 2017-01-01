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    У Малайзії затримали другу підозрювану у вбивстві брата Кім Чен Ина

    • Сьогодні, 07:44
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    Підозрювану впізнали по запису з камер відеоспостереження в аеропорту Куала-Лумпура

    В Малайзії затримали другу підозрювану у причетності до вбивства старшого брата північнокорейського лідера Кім Чен Ина — Кім Чен Нама.

    Жінку затримали з індонезійським паспортом на ім'я Сіті Айша, повідомляє Reuters.

    Підозрювану впізнали по запису з камер відеоспостереження в аеропорту Куала-Лумпура, де сталося вбивство.

    Крім самої Сіті Айша поліція затримала її молодого чоловіка, який є громадянином Малайзії, додає Channel News Asia.

    Тим часом, за даними DW, місцеві судмедексперти вже почали процедуру аутопсії для встановлення точної причини смерті 45-річного Кім Чен Нама.

    Раніше в аеропорту Куала-Лумпура була заарештована 28-річна жінка, у якої були документи на ім'я громадянки В'єтнаму.

    Її впізнали за записами з камер відеоспостереження. За попередньою версією, підозрювана збиралася вилетіти до В'єтнаму.

    Нагадаємо, що 14 лютого у Малайзії вбили брата лідера КНДР Кім Чен Ина.

    Джерело: Громадське
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