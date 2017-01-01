У Манчестері стався ще один вибух - Reuters

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Вибух у торговому центрі Манчестера

Наразі з торгового центру вже евакуювали людей, повідомляє ЗМІ

Свідки повідомляють, що чули вибух у торговому центрі Манчестера Arndale, людей з нього евакуюють.

Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на слова власного фотокореспондента, що перебуває на місці подій.

Він зазначив, що наразі з торгового центру вже евакуювали людей.

«Свідки чули потужний вибух у торговому центрі Arndale», - наголосили у виданні.

Фотограф також зробив світлини людей, які вибігали з магазину.

Нагадаємо, вночі стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері.

Кількість загиблих внаслідок вибуху під час концерту в Манчестері наразі становить 22 людей. Поранено 59 осіб.

Президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловили співчуття з приводу вибуху під час концерту в Манчестері..

За даними від МЗС України, українців серед потерпілих під час вибуху в Манчестері немає.

Виконавцем вибуху в Манчестері була одна особа, чоловік загинув на місці.

Як відомо, терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у британському Манчестері.