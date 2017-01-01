У Манчестері стався ще один вибух - Reuters
- Сьогодні, 13:36
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Наразі з торгового центру вже евакуювали людей, повідомляє ЗМІ
Свідки повідомляють, що чули вибух у торговому центрі Манчестера Arndale, людей з нього евакуюють.
Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на слова власного фотокореспондента, що перебуває на місці подій.
Він зазначив, що наразі з торгового центру вже евакуювали людей.
«Свідки чули потужний вибух у торговому центрі Arndale», - наголосили у виданні.
Фотограф також зробив світлини людей, які вибігали з магазину.
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