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    У Манчестері стався ще один вибух - Reuters

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    Вибух у торговому центрі Манчестера
    Вибух у торговому центрі Манчестера

    Наразі з торгового центру вже евакуювали людей, повідомляє ЗМІ

    Свідки повідомляють, що чули вибух у торговому центрі Манчестера Arndale, людей з нього евакуюють.

    Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на слова власного фотокореспондента, що перебуває на місці подій.

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    Він зазначив, що наразі з торгового центру вже евакуювали людей. 

    «Свідки чули потужний вибух у торговому центрі Arndale», - наголосили у виданні.

    Фотограф також зробив світлини людей, які вибігали з магазину.

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    У Манчестері стався ще один вибух - Reuters
    У Манчестері стався ще один вибух - Reuters
    У Манчестері стався ще один вибух - Reuters
    У Манчестері стався ще один вибух - Reuters

    Нагадаємо, вночі стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

    Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері.

    Кількість загиблих внаслідок вибуху під час концерту в Манчестері наразі становить  22 людей. Поранено 59 осіб.

    Президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловили співчуття з приводу вибуху під час концерту в Манчестері..

    За даними від МЗС України, українців серед потерпілих під час вибуху в Манчестері немає.

    Виконавцем вибуху в Манчестері була одна особа, чоловік загинув на місці.

    Як відомо, терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у британському Манчестері.

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