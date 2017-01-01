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Фото: 0629.com.ua Негода у Маріуполі.

Синоптики прогнозують дощ до середи

У Маріуполі кількість опадів перевищила добову норму і майже досягла місячної норми. Метеорологи назвали це явище небезпечним. Про це йдеться у повідомленні Маріупольської гідрометеорологічної обсерваторії.

«Вчора за добу випало 22.4 мм, при тому, що місячна норма в квітні - 38 мм. Щодо норми - це багато, це небезпечне явище. Все, що більше 15 мм, вважається небезпечним явищем. Сьогодні з ранку в Маріуполі триває дощ, місцями випав град», - йдеться у повідомленні.

Начальник аварійно-водолазної служби Маріупольської міської ради Олександр Татай розповів, що рятувальники працюють в місцях можливого підтоплення вже три доби. І на сьогодні ситуація стабільна. Дрібні підтоплення на Гавані усуваються, рятувальники моніторять ситуацію.

«Півтора місяці лазіння під дорогами і чищення лівневок дали свої результати. Працюємо, все в нормі », - прокоментував Татай.

Згідно з прогнозами синоптиків, істотне поліпшення погоди можна очікувати вже з середи.

Як повідомляв «Главком», ризику повеней в Кишиневі більше немає.

Нагадаємо, весняні морози також охопили південь та схід України зокрема, на Полтавщині, Харківщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині випав сніг.

Через негоду було блоковано проїзд у ряді міст та знеструмлено більше 500 населених пунктів.

Джерело: 0629.com.ua