У Маріуполі мітингували проти «Опозиційного блоку»

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Люди прийшли з державною символікою, в вишиванках і з плакатами «Опоблок - спонсор фашизму»

30 квітня в Маріуполі на театральній площі мітингували проти «Опозиційного блоку». Більше 500 людей прийшли з державною символікою, в вишиванках і з плакатами «Опоблок - спонсор фашизму», «Русский мир - це війна», «Опоблок - це тероризм». За словами одного з організаторів, мета мітингу - об'єднати жителів Маріуполя, пишуть «Новини Донбасу».

«Сам мітинг повинен показати людям, що вони в змозі щось змінювати в місті. У нас два роки не звучало риторик, які звучать зараз і справді місто в страху від того, що це може повторитися. Тому виникла така ідея організувати мітинг і ще раз озвучити, що Маріуполь - це Україна», - каже представник громадської організації «Східна брама» Олександр Маслов.

Ті, що прийшли на мітинг кажуть, що заяви «Опозиційного блоку» про російську мову можуть дестабілізувати ситуацію в місті.

«Я вважаю, що вони можуть завдати дуже серйозної шкоди своїми оцими зборищами. Ні в якому разі цього робити не можна, тим більше, це абсолютна неправда», - каже маріупольчанка Світлана.

«Я хочу сказати, що мені ніхто не забороняє розмовляє російською мовою. Це все міфи, це все висмоктано з пальця. Ну в общем-то я вважаю, що кожен з нас повинен знати українську мову і вона має бути державною», - вважає житель міста Віктор.

«Ми за Україну. За те, щоб був мир. Їх попередники «Партія регіонів» теж пропагували «русскій мір». І до чого воно призвело? », - каже городянка Надія.

«Так уже сталося, що ці три роки, поки у нас в країні біда, і всі три роки, коли приходять травневі свята, саме «Опоблок» хоче дестабілізувати ситуацію. Для того, щоб розхитати мир, спокій, який є в нашому Маріуполі, завдяки хлопцям, що захищають. Дуже хочеться, щоб усе було тихо і мирно. Ми самі з Східного і ось постійно чуємо це бах-бах », - пояснила маріупольчанка Людмила.

На мітингу збирали підписи для звернення до СБУ з проханням дати правову оцінку діям «Опоблоку» в Маріуполі і конкретно діям депутата маріупольської міськради Андрія Федая.

Також активісти влаштували акцію зі збору коштів під назвою «Федаю на квиток до Магадану».