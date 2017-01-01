  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Маріуполі СБУ виявила смертоносну схованку

    • Сьогодні, 17:18
    • Розсилка
    Пластид, тротил, детонатори та ін., виявлені у схованці
    Пластид, тротил, детонатори та ін., виявлені у схованці

    Поблизу готельного комплексу в Маріуполі знайшли 3 кг пластиду і 2 кг тротилу

    Служба безпеки України виявила у Маріуполі схованку з трьома кілограмами пластиду, що містилися у двох каністрах. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Схрон був облаштований поблизу готельного комплексу на розі проспекту Металургів та Приморського бульвару.

    Також правоохоронці вилучили зі схованки 2 кілограми тротилу у шашках, десять електродетонаторів, п’ять капсуль-детонаторів, 16 детонаторів до підривачів миттєвої та повільної дії, вісім кумулятивних зарядів із часовими утримувачами, детонуючий шнур, сім упаковок металевих комплектуючих елементів, дві гранати РГД-5 із запалами та ін.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

    Тривають слідчі дії.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    У Маріуполі СБУ виявила смертоносну схованку
    У Маріуполі СБУ виявила смертоносну схованку
    У Маріуполі СБУ виявила смертоносну схованку
    У Маріуполі СБУ виявила смертоносну схованку
    У Маріуполі СБУ виявила смертоносну схованку
    У Маріуполі СБУ виявила смертоносну схованку
    У Маріуполі СБУ виявила смертоносну схованку
    У Маріуполі СБУ виявила смертоносну схованку

    Читайте також
    Маріуполь СБУ зброя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ