У Маріуполі СБУ виявила смертоносну схованку

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Пластид, тротил, детонатори та ін., виявлені у схованці

Поблизу готельного комплексу в Маріуполі знайшли 3 кг пластиду і 2 кг тротилу

Служба безпеки України виявила у Маріуполі схованку з трьома кілограмами пластиду, що містилися у двох каністрах. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Схрон був облаштований поблизу готельного комплексу на розі проспекту Металургів та Приморського бульвару.

Також правоохоронці вилучили зі схованки 2 кілограми тротилу у шашках, десять електродетонаторів, п’ять капсуль-детонаторів, 16 детонаторів до підривачів миттєвої та повільної дії, вісім кумулятивних зарядів із часовими утримувачами, детонуючий шнур, сім упаковок металевих комплектуючих елементів, дві гранати РГД-5 із запалами та ін.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.