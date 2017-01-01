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    У Маріуполі СБУ затримала на хабарі прокурора та адвоката

    • Сьогодні, 13:22
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    Затримання прокурора і адвоката при отриманні хабара
    Затримання прокурора і адвоката при отриманні хабара

    Прокурор через посередника-адвоката вимагав 10 тисяч доларів США від місцевого мешканця за зняття арешту з майже 5 мільйонів російських рублів

    Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили у Маріуполі на хабарництві прокурора та адвоката. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    «Правоохоронці встановили, що начальник одного з відділів прокуратури у Донецькій області через посередника-адвоката вимагав десять тисяч доларів США від місцевого мешканця за зняття арешту з майже п’яти мільйонів російських рублів. Гроші були заарештовані у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом ухилення від сплати податків», - йдеться в повідомленні.
    Оперативники спецслужби затримали радника юстиції разом з адвокатом у службовому кабінеті під час отримання всієї суми хабара.

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    У Маріуполі СБУ затримала на хабарі прокурора та адвоката
    У Маріуполі СБУ затримала на хабарі прокурора та адвоката
    У Маріуполі СБУ затримала на хабарі прокурора та адвоката
    У Маріуполі СБУ затримала на хабарі прокурора та адвоката
    У Маріуполі СБУ затримала на хабарі прокурора та адвоката
    У Маріуполі СБУ затримала на хабарі прокурора та адвоката
    У Маріуполі СБУ затримала на хабарі прокурора та адвоката
    У Маріуполі СБУ затримала на хабарі прокурора та адвоката


    Прокурору та посереднику оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
    Триває досудове слідство.

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