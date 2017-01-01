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    У Маріуполі сталася пожежа на «Азовзагальбуді»

    • Сьогодні, 16:02
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    Пожежа на виробництві у Маріуполі
    Пожежа на виробництві у Маріуполі

    Горіла покрівля двоповерхової будівлі на площі 40 кв. м, а також горіння відбувалося на другому поверсі будівлі

    Сьогодні, 25 лютого, у Кальміуському районі міста Маріуполя Донецької області на території цеху ПРАТ «Азовзагальбуд» сталася пожежа.

    Як повідомляє прес-служба ДСНС, повідомлення про пожежу надійшло о 06:03.

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    Рятувальники з’ясували, що горіла покрівля двоповерхової будівлі АБК на площі 40 кв. м, а також горіння відбувалося на другому поверсі будівлі.

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    У Маріуполі сталася пожежа на «Азовзагальбуді»
    У Маріуполі сталася пожежа на «Азовзагальбуді»
    У Маріуполі сталася пожежа на «Азовзагальбуді»
    У Маріуполі сталася пожежа на «Азовзагальбуді»
    У Маріуполі сталася пожежа на «Азовзагальбуді»
    У Маріуполі сталася пожежа на «Азовзагальбуді»
    У Маріуполі сталася пожежа на «Азовзагальбуді»

    О 07:39 пожежу було локалізовано та о 08:40 – остаточно ліквідовано.

    Пожежею було знищено покрівлю, меблі та речі на другому поверсі.

    До ліквідації займання залучалось 29 чоловіків особового складу та 4 одиниці техніки. Загиблих та постраждалих не було.

    Причина та збитки від пожежі встановлюються фахівцями.

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