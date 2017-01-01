У Маріуполі тюремник обікрав виправний заклад

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Викрадені речі

У посадовця виправного центру також виявили реактивну протитанкову гранату РПГ-26, три гранати РГД-5 та Ф-1, набої різного калібру та кілька пакунків з канабісом

Служба безпеки України спільно з прокуратурою викрила посадовця Маріупольського виправного центру, який для власного збагачення самовільно вивіз з місця роботи швейне обладнання. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Заступник чергового виправного закладу використовував устаткування впродовж чотирьох місяців.

Під час обшуку у гаражі зловмисника правоохоронці виявили викрадене швейне обладнання, тканину і заготовки для виготовлення робочих рукавиць, а також велику кількість уже готової продукції.

Крім того, оперативники спецслужби виявили у нього реактивну протитанкову гранату РПГ-26, три гранати РГД-5 та Ф-1, набої різного калібру та кілька пакунків з канабісом.

Вирішується питання щодо повідомлення посадовцю пенітенціарної служби про підозру за ст. 191, 263 та 309 Кримінального кодексу України.