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    У Маріуполі тюремник обікрав виправний заклад

    • Сьогодні, 20:28
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    Викрадені речі
    Викрадені речі

    У посадовця виправного центру також виявили реактивну протитанкову гранату РПГ-26, три гранати РГД-5 та Ф-1, набої різного калібру та кілька пакунків з канабісом

    Служба безпеки України спільно з прокуратурою викрила посадовця Маріупольського виправного центру, який для власного збагачення самовільно вивіз з місця роботи швейне обладнання. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Заступник чергового виправного закладу використовував устаткування впродовж чотирьох місяців.

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    Під час обшуку у гаражі зловмисника правоохоронці виявили викрадене швейне обладнання, тканину і заготовки для виготовлення робочих рукавиць, а також велику кількість уже готової продукції.

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    У Маріуполі тюремник обікрав виправний заклад
    У Маріуполі тюремник обікрав виправний заклад
    У Маріуполі тюремник обікрав виправний заклад
    У Маріуполі тюремник обікрав виправний заклад
    У Маріуполі тюремник обікрав виправний заклад
    У Маріуполі тюремник обікрав виправний заклад

    Крім того, оперативники спецслужби виявили у нього реактивну протитанкову гранату РПГ-26, три гранати РГД-5 та Ф-1, набої різного калібру та кілька пакунків з канабісом.

    Вирішується питання щодо повідомлення посадовцю пенітенціарної служби про підозру за ст. 191, 263 та 309 Кримінального кодексу України.

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