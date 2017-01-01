У Маріуполі вибухнув автомобіль

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Вибух авто у Маріуполі

Спецслужби міста оперативно відреагували на надзвичайну подію

У п’ятницю, 31 березня, близько 08:30 У районі Маріуполя почувся потужний вибух, який досить сильно налякав місцевих жителів.

Про це повідомляє користувач Facebook Антон Сіманчук.

Пізніше з’ясувалося, що в місті вибухнула машина, імовірно Tоуота Prado. За словами очевидців, інцидент стався на перехресті біля кафе.

При цьому стовп чорного диму було видно далеко від місця трагедії.

На даний момент поки не відомо про жертви або постраждалих. Проте, на місці події вже працює безліч патрулів поліції, машини швидкої допомоги і пожежники.

«Всі служби міста - 5 балів. Оперативніше, ніж в американському кіно. Пожежні, підривники, швидкі, копи з комскладом. Просто супер», - написав Сіманчук.

Нагадаємо, напередодні під Києвом згорів ресторан.