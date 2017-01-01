У Маріуполі заарештували добровольця-білоруса, якого підозрюють у вбивстві

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За даними слідства, жертву вивезли 2 листопада 2014 року в лісосмугу, розстріляли в спину і закопали на місці

У Маріуполі заарештували білоруса Ігоря Клевка, який воював на боці українських військових, його підозрюють у викраденні і навмисному вбивстві

Про це повідомляє білоруська служба «Радіо Свобода».

«Жовтневий районний суд Маріуполя взяв під варту до 19 квітня білоруського добровольця Ігоря Клевка за підозрою у викраденні і навмисному вбивстві», - йдеться у повідомленні.

За матеріалами справи, Клевко разом з іншими добровольцями приблизно в другій половині жовтня 2014 року отримали замовлення від невідомого «на викрадення, незаконне позбавлення волі і ліквідацію, тобто умисне вбивство» жителя одного з прилеглих до Маріуполя селищ.

Жертву вивезли 2 листопада 2014 року в лісосмугу, розстріляли в спину і закопали на місці. За даними слідства, постріли з автомата Калашникова зробив Клевко.

Під час судового засідання Клевко заявив, що обставини, які згадуються в справі, можливо, і мали місце, однак в скоєнні цього злочину його обмовили. Доброволець просив суд не задовольняти клопотання про арешт, посилаючись на те, що він проходить курс лікування, а в умовах СІЗО це неможливо.

Йому загрожує від 10 років позбавлення волі.