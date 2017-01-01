  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Мар’їнці поранено місцеву мешканку

    • Сьогодні, 21:51
    • Розсилка
    У Мар&rsquo;їнці поранено місцеву мешканку
    У Мар’їнці поранено місцеву мешканку

    Жінка отримала поранення у власному городі

    У місті Мар'їнка Донецької області місцева мешканка отримала вогнепальне поранення.

    Про це повідомляє Головне Управління Національної поліції в Донецькій області у Facebook.

    «Постраждалу госпіталізовано до лікарні м.Курахове, де медики надали їй допомогу. Її життю нічого не загрожує», — йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що жінка отримала поранення у власному городі, та обставини наразі з'ясовуються.

    За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ