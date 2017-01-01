У Мар’їнці поранено місцеву мешканку
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У Мар’їнці поранено місцеву мешканку
Жінка отримала поранення у власному городі
У місті Мар'їнка Донецької області місцева мешканка отримала вогнепальне поранення.
Про це повідомляє Головне Управління Національної поліції в Донецькій області у Facebook.
«Постраждалу госпіталізовано до лікарні м.Курахове, де медики надали їй допомогу. Її життю нічого не загрожує», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що жінка отримала поранення у власному городі, та обставини наразі з'ясовуються.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.