

Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Мар’їнці поранено місцеву мешканку

Жінка отримала поранення у власному городі

У місті Мар'їнка Донецької області місцева мешканка отримала вогнепальне поранення.

Про це повідомляє Головне Управління Національної поліції в Донецькій області у Facebook.

«Постраждалу госпіталізовано до лікарні м.Курахове, де медики надали їй допомогу. Її життю нічого не загрожує», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жінка отримала поранення у власному городі, та обставини наразі з'ясовуються.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.