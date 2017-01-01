У Мартиненка назвали арешт його майна примітивною помстою НАБУ і САП

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Фото: Станіслав Груздєв, Главком Микола Мартиненко

Мартиненко оскаржить в Апеляційному суді рішення суду про арешт його майна

Колишній народний депутат Микола Мартиненко оскаржить в Апеляційному суді рішення суду про арешт свого майна, ухвалене за зверненням САП. Про це повідомила прес-служба екс-депутата.

«Намагання керівників НАБУ і САП за будь-яку ціну арештувати майно Миколи Мартиненка є безпідставними. Це нічого не змінить в цій справі. Тому справжні мотиви тут зовсім не юридичні. Крім того, це рішення ухвалювалось судом таємно, під тиском НАБУ і САП. Ми дізналися про нього зі ЗМІ. Захист його оскаржить, як тільки отримає на руки», - сказав адвокат Петро Бойко, який представляє інтереси Мартиненка.

Прес-служба колишнього депутата наголосила, що «керівники НАБУ і САП вже півтора року безуспішно намагаються сфабрикувати звинувачення на адресу Миколи Мартиненка. Тепер Ситник і Холодницький прагнуть зберегти обличчя і показати хоч якийсь результат. Цим феноменальним «результатом» і став арешт майна людини, яка ще в 2015 р. добровільна відмовилась від депутатської недоторканності, нікуди не втікає, співпрацює зі слідством і якій в реальності немає чого пред’явити».

«НАБУ і САП давно перетворились на політичні органи. Вони дуже стурбовані своїм піаром та кількістю «лайків». А у випадку з Миколою Мартиненком – це ще й примітивна помста за його критику на адресу керівників НАБУ і САП. Нещодавно вони всерйоз вимагали арешту Мартиненка через його інтерв’ю», - заявили у екс-депутата.

Його прес-служба вказала, що «Микола Мартиненко готовий до продовження піар-кампанії з боку керівників НАБУ і САП та до нових фейкових підозр».

Екс-депутат збирається притягнути до кримінальної відповідальності «організаторів та виконавців політичного замовлення проти себе».

Джерело: Еспресо ТВ