У Мартиненка не розуміють, чому прокурори вимагають таку велику заставу

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Адвокат затриманого екс-нардепа Миколи Мартиненка Ігор Черезов

Адвокат екс-нардепа вважає, що підстав для арешту його підзахисного немає

Адвокат затриманого екс-нардепа Миколи Мартиненка Ігор Черезов висловив нерозуміння позицією Антикорупційної прокуратури щодо запобіжного заходу та суми застави, передає кореспондент «Главкома».

Зокрема, юрист підкреслив, що підстав для арешту його підзахисного немає: «Відомо, що Мартиненко сам склав з себе депутатські повноваження. Про відкриття проти нього кримінальної справи було оголошено 1,5 роки, тому. За цей час він мав всі можливості і підстави поїхати з країни і абсолютно спокійно міг це зробити».

«А відносно суми заставим, ми вважаємо, що є певна підміна понять прокуратурою, тому що застава - це та міра, яка має забезпечити процесуальну поведінку громадянина, його явки на процесуальні дії, але жодним чином не компенсацію збитку або чого б там не було. Всі процесуальні дії. Чому саме 300 млн мають забезпечити процесуальні дії - не зрозуміло», - додав він.

Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

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