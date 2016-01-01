У Мартиненка радіють: Лещенко програв уже другий суд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Микола Мартиненко

У прес-службі Мартиненка вважають, що Лещенко страждає на правовий мазохізм

Народний депутат України Сергій Лещенко програв уже другий суд колишньому нардепові Миколі Мартиненку. Київський апеляційний суд підтвердив рішення Шевченківського райсуду Києва про відмову у спростуванні інформації про те, що Лещенко щомісяця отримує від російського олігарха $67 тис. плюс великі бонуси за дискредитаційну кампанію проти Мартиненка. Про це повідомила прес-служба Миколи Мартиненка, оприлюднивши рішення суду.

«Вже другий суд виніс однозначне рішення: у Лещенка немає жодних підстав заперечувати інформацію про регулярне отримання ним великих сум від російського олігарха як винагороду за кампанію «чорного піару» проти Миколи Мартиненка», – зазначила адвокат Ольга Демидюк.

«Пан Лещенко страждає на правовий мазохізм. Він уже вдруге сам, ініціативно позивається до Миколи Мартиненка, щоб у результаті отримати ще болісніший удар по своїй і без того підмоченій репутації. Щоб ще раз почути, що спростувати свою продажність він не може», – наголосила прес-служба колишнього депутата.

На її думку, «рішення суду є ще чутливішим для Лещенка на фоні інформації про десятки мільйонів доларів, витрачених олігархами на інформаційну кампанію з очорнення політичної команди, до якої належить Микола Мартиненко. Лещенко має усвідомити: за брехню і наклепи він нестиме відповідальність перед законом».

Прес-служба екс-нардепа також нагадала, що «Микола Мартиненко рік тому добровільно відмовився від депутатського мандату, аби як звичайна людина спростувати проплачений негатив проти нього». «Жодне звинувачення проти нього не підтвердилось. Натомість Лещенко ховається за мандат і панічно боїться втратити недоторканність, бо вся країна побачила його корупцію. Але «антикорупціонеру за викликом» усе одно доведеться відповідати за свою брехню і фейки, які створювались і поширювались за великі гроші», вважає прес-служба Мартиненка.

Джерело: Gazeta.ua