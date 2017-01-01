У Mcdonald's підтвердили продаж приміщень в окупованому Криму

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Закритий Mcdonald's у Сімферополі, 4 квітня 2014 року

Водночас деталей угоди в компанії не розголошують

У Mcdonald's підтвердили продаж приміщень у Криму, які до анексії півострова Росією належали компанії.

Про це заявила PR-директор Mcdonald's Ukraine Анастасія Зражевська, повідомляє «Крим.Реалії».

При цьому наголошується, що деталей угоди в компанії не розголошують.

«З квітня 2014 року компанія Mcdonald's в Україні не мала можливості вести бізнес у приміщеннях ресторанів Mcdonald's в Сімферополі та Ялті і продала ці приміщення. Умови продажу є конфіденційними», – зазначила Зражевська.

Раніше в керівництві українського Mcdonald's спростували інформацію про відновлення роботи компанії на території анексованого Криму.

Напередодні кримський провладні ЗМІ повідомляли, що колишні ресторани мережі McDonald's у Севастополі, Ялті та Сімферополі готуються до відновлення роботи, але під іншим брендом.

Кримські ресторани McDonald's було закрито 3 квітня 2014 року «з виробничих причин». Співробітникам було запропоновано перейти на роботу в інші українські міста.

До слова, через два роки після анексії українського Криму та хвилі патріотизму і захоплення президентом РФ Путіним громадяни Російської Федерації почали потроху змінювати своє ставлення до загарбання півострова. Про це свідчать результати опитування.

Кількість росіян, які вважають, що анексія Криму принесла їхній державі більше шкоди, ніж користі, наразі становить 23%