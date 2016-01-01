У Медведчука обурені, що розслідування нападу на їхній офіс досі не розпочато

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Напад на офіс організації Медведчука

В «Українському виборі» здивовані бездіяльністю правоохоронців

Напад на офіс Громадського руху «Український вибір - Право народу» досі залишається нерозслідуваним. Про це повідомляють в прес-службі організації.

В ній нагадують, що Шевченківський районний суд Києва ще 12 грудня зобов'язав Службу безпеки України невідкладно внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 258 КК України («Терористичний акт»), проти «Українського вибору - Права народу» і його лідера Віктора Медведчука.

В «Українському виборі» здивовані бездіяльністю правоохоронців.

«Уповноважені особи СБУ не відреагували на заяву про скоєння злочину, яке було направлено ще 22 листопада, не виконано і рішення суду», - зазначили в прес-службі.

У Медведчука вважають, що подібні факти тяганини в розслідуванні злочинів «свідчать про безпорадність державних інститутів влади в боротьбі з порушниками законів і конституційного правопорядку ... і створюють передумови для чергового витка протистояння суспільства і чиновницького апарату і повторення тих подій, які стали настільки руйнівними для країни».